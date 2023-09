Nottingham Forest e Burnley empatam no fechamento da rodada do Inglês

436

O Burnley, que acabou de subir para a primeira divisão, esteve perto de sua primeira vitória na temporada, mas o Nottingham Forest estabeleceu o empate em 1 a 1 no segundo tempo do duelo disputado nesta segunda-feira (18), pela quinta rodada do Campeonato Inglês.



Vice-lanterna e com um jogo a menos, o time dirigido por Vincent Kompany saiu na frente no primeiro tempo em belo chute de fora da área do atacante suíço Zeki Amdouni (41'), mas o Forest empatou na etapa final com Callum Hudson-Odoi (61'), contratado no último dia da janela de transferências junto ao Chelsea.



O Burnley poderia ter voltado à frente do placar se o gol marcado por Lyle Foster (76') não tivesse sido anulado com auxílio do VAR, que viu um toque de mão de Sander Berge no início da jogada.



Irritado, Foster recebeu cartão vermelho por dar uma cotovelada em Ryan Yates, ação que também foi flagrada pelo árbitro de vídeo (90'+4).



O Forest, que havia derrotado o Chelsea antes da paralisação do campeonato pelas datas Fifa, é o oitavo colocado após cinco jogos disputados.



-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sábado:



Wolverhampton - Liverpool 1 - 3



Fulham - Luton Town 1 - 0



Aston Villa - Crystal Palace 3 - 1



Manchester United - Brighton 1 - 3



Tottenham - Sheffield United 2 - 1



West Ham - Manchester City 1 - 3



Newcastle - Brentford 1 - 0



- Domingo:



AFC Bournemouth - Chelsea 0 - 0



Everton - Arsenal 0 - 1



- Segunda-feira:



Nottingham - Burnley 1 - 1



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 15 5 5 0 0 14 3 11



2. Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 8



3. Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 8



4. Arsenal 13 5 4 1 0 9 4 5



5. Brighton 12 5 4 0 1 15 7 8



6. West Ham 10 5 3 1 1 10 7 3



7. Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 1



8. Nottingham 7 5 2 1 2 7 7 0



9. Crystal Palace 7 5 2 1 2 6 7 -1



10. Fulham 7 5 2 1 2 5 10 -5



11. Brentford 6 5 1 3 1 8 6 2



12. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1



13. Manchester United 6 5 2 0 3 6 10 -4



14. Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 0



15. AFC Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 -4



16. Wolverhampton 3 5 1 0 4 5 11 -6



17. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4



18. Everton 1 5 0 1 4 2 9 -7



19. Burnley 1 4 0 1 3 4 12 -8



20. Luton Town 0 4 0 0 4 2 10 -8