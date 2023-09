Irregular no Espanhol, Atlético de Madrid busca reação na Champions

436

O Atlético de Madrid visita nesta terça-feira (19) a Lazio em sua estreia na Liga dos Campeões com a intenção de deixar para trás sua eliminação na fase de grupos da temporada passada.



O time 'colchonero' chega a Roma em busca de uma reação, após a derrota por 3 a 0 para o Valencia no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.



"Fizemos o jogo mais fraco desde que cheguei ao clube", há mais de uma década, lamentou o técnico do Atlético, Diego Simeone.



Irregular em LaLiga, onde ocupa a sétima posição da tabela, o Atlético de Madrid precisa de um bom resultado contra a Lazio para tentar liderar o Grupo E, que também tem Celtic e Feyenoord.



"Confio no jogo da minha equipe, depois vem outro e chega a Champions, que ultimamente tem sido difícil para nós. É um grande desafio", disse Simeone em entrevista nesta segunda-feira.



O Atlético não só terá que superar sua pior derrota em casa em quase três anos, mas também lidar com os vários desfalques para o duelo na Itália.



O último a dar entrada no departamento médico foi o meio-campista francês Thomas Lemar, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita no jogo contra o Valencia.



A ausência de Lemar, que desde o início da temporada é titular absoluto, é uma grande dor de cabeça para Simeone, que tampouco poderá contar com o capitão Koke e com o argentino Rodrigo de Paul.



- "Voltar ao caminho das vitórias" -



Outras vaixas do Atlético são os defensores Reinildo e Caglar Soyuncu, mas o time conseguiu recuperar o zagueiro uruguaio Jose María Giménez, enquanto continua sem Memphis Depay no ataque.



Tecnicamente, os 'colchoneros' também precisam da melhor versão do francês Antoine Griezman, pilar da equipe na temporada passada, mas que este ano ainda não empolgou.



"Nós nos esforçamos e queremos ganhar. Quando você vence, tem uma dinâmica positiva e, por isso, temos que dar tudo amanhã para tentar voltar ao caminho das vitórias", disse o atacante Álvaro Morata.



A Lazio recebe o Atlético também com a necessidade de reagir, após um início de temporada difícil, com uma única vitória e três derrotas no Campeonato Italiano.



Com sete gols sofridos nessas quatro rodadas, o time romano chega para o duelo vindo de uma derrota para a Juventus (3 a 1) no último fim de semana.



"Temos problemas a resolver, mas nos dois últimos jogos também demos alguns passos à frente. Agora temos que dar um passo decisivo, está claro que contra times fortes há oportunidades e riscos", afirmou nesta segunda-feira o técnico da Lazio, Maurizio Sarri.



Prováveis escalações:



Lazio: Provedel - Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic - Cataldi, Kamada, Luis Alberto - Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. Técnico: Maurizio Sarri



Atlético de Madrid: Oblak - Molina, Azpilicueta, Giménez, Hermoso, Lino - Llorente, Barrios, Saúl - Griezmann, Morata, Correa. Técnico: Diego Simeone



Árbitro: Slavko Vincic (SLN)



Lazio