Ucrânia diz ter 'rompido linha de defesa russa' perto de Bakhmut

A Ucrânia informou, nesta segunda-feira (18), que conseguiu romper uma linha de defesa russa depois de reocupar duas aldeias próximas da devastada cidade de Bakhmut, na frente leste, e disse ter recuperado 7 km² nesta área na semana passada.



Envolvidas desde junho em uma dura contraofensiva diante das linhas de defesa russas fortalecidas, as tropas ucranianas intensificaram a pressão nos últimos 15 dias no sul e no leste do país.



Nos últimos dias, as tropas de Kiev reivindicaram a captura das aldeias de Andriivka e Klishchiivka e, nesta segunda, o comandante das forças terrestres da Ucrânia, general Oleksandr Sirski, disse que suas unidades conseguiram "romper a linha de defesa do inimigo".



O general afirmou que Andriivka e Klishchiivka "fizeram parte importante da linha defensiva russa, que se estende de Bakhmut a Horlivka", a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros.



O militar indicou que a situação na frente leste "continua sendo complicada" e afirmou que "os duros combates seguem perto de Bakhmut".



Bakhmut é uma posição-chave no front leste e está nas mãos das tropas russas desde maio. Essa cidade está arrasada pelos ferozes combates e bombardeios que se estendem há mais de um ano.



O Ministério ucraniano da Defesa informou hoje que suas forças libertaram 2 km² na semana passada na zona de Bakhmut, e mais de 5 km², no sul, onde os esforços agora se concentram no povoado de Verbove.



- Bombardeios e sabotagem -



Além disso, o Exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que derrubou 18 drones e 17 mísseis lançados pela Rússia em uma nova série de ataques noturnos, nas regiões de Mykolaiv e Odessa (sul).



"Derrubamos 18 drones de um total de 24 lançados", afirmou o exército no Telegram. Os 17 mísseis de cruzeiro também foram destruídos.



O Exército russo afirmou, por sua vez, que bombardeou posições ucranianas de depósitos de mísseis de cruzeiro Storm Shadow e munições de urânio empobrecido, dois tipos de armas fornecidas pelo Reino Unido.



Algumas horas antes, a Rússia afirmou ter derrubado, durante a noite, vários drones ucranianos na península anexada da Crimeia, na região de Moscou e nas localidades de Belgorod e Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia.



As autoridades pró-Rússia de Donetsk, um reduto separatista no leste da Ucrânia, relataram um bombardeio ucraniano que atingiu um edifício da administração municipal.



Além disso, as forças de segurança russas anunciaram a detenção, em uma região próxima da fronteira, de dois membros de um grupo armado pró-Kiev que "preparavam atos de sabotagem" e pretendiam "incendiar um prédio administrativo".



Este grupo, a Legião Liberdade para a Rússia, realizou várias incursões armadas em regiões próximas da Ucrânia.



- Queixa de Kiev na OMC -



Apesar dos anúncios, o avanço da Ucrânia frente às defesas russas tem sido limitado, o que deu origem a um debate entre as potências ocidentais aliadas de Kiev sobre a estratégia militar em curso. Tanto os Estados Unidos quanto a Otan alertaram que esperam um longo conflito.



O comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, declarou que a contraofensiva "não fracassou", mas que o caminho para a vitória é muito longo.



Por outro lado, Kiev anunciou nesta segunda ter apresentado uma queixa na OMC contra três países da União Europeia (UE) - Polônia, Eslováquia e Hungria -, que estenderam seu embargo às importações de grãos ucranianos, apesar da suspensão das restrições decididas por Bruxelas.



"É crucial para nós estabelecer que os Estados-membros não podem proibir individualmente a importação de produtos ucranianos", explicou a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, por meio de um comunicado.



Em abril, a Comissão Europeia, braço executivo da UE, permitiu que cinco países-membros (Polônia, Hungria, Eslováquia, Bulgária e Romênia) bloqueassem a comercialização de trigo, milho, colza e girassol ucranianos em seus países para proteger seus agricultores.



No plano diplomático, Zelensky viaja esta semana aos Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da ONU em Nova York.



Na quinta-feira ele irá a Washington, onde será recebido pelo presidente americano, Joe Biden.



No Vaticano, o papa Francisco, que pede reiteradamente a paz desde que o conflito começou, reuniu-se nesta segunda com o novo embaixador russo na Santa Sé, Ivan Soltanovsky.



"Discutiram, em particular, a missão do enviado especial do papa à Ucrânia, cardeal Matteo Zuppi, destinada a resolver uma série de problemas humanitários", disse Soltanovsky à agência oficial de notícias russa Tass.



