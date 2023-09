Takalik Abaj, cidade maia na Guatemala, é novo Patrimônio Mundial da Unesco

436

O sítio arqueológico de Takalik Abaj, na Guatemala, símbolo da transição da cultura olmeca para a maia no México e na América Central, tornou Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta segunda-feira (18).



"O Sítio arqueológico Nacional Takalik Abaj, na Guatemala, acaba de ser inscrito na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco", anunciou essa agência do sistema ONU, logo após a decisão divulgada em Riade, na 45ª sessão do Comitê de Patrimônio Mundial.



O parque é cercado por estruturas, esculturas, praças cerimoniais, além de uma densa vegetação, plantações de café e escrituras das duas civilizações no município de El Asintal, a 200 quilômetros da capital Cidade da Guatemala.



São 650 hectares no sopé de uma cadeia vulcânica, onde existem 356 monumentos. Em 133 deles, há seis formas diferentes de escrita.



O sítio arqueológico reúne uma variedade de peças fundamentais da transição entre as civilizações, das quais se destaca uma escultura de pedra que começou a ser esculpida em olmeca e finalizada com uma ainda incipiente escrita maia.



"Quando se conhecem e começa a se formar a nova cultura maia, o principal centro daquele momento era Takalik Abaj, então nasce ali. Por isso dizemos que Takalik Abaj é o início da cultura maia. Isso a torna única e universal", disse à AFP o ministro guatemalteco da Cultura, Felipe Aguilar.



O novo patrimônio mundial da Unesco era uma cidade comercial cosmopolita habitada, a princípio, por olmecas (1.500 a.C. a 100 d.C.) e, posteriormente, pelos maias, no período pré-clássico médio (800 a 300 a.C), de acordo com a arqueóloga Christa Schieber.



Conhecidos por serem nômades, os olmecas desapareceram, enquanto os maias continuaram desenvolvendo sua cultura em áreas da Guatemala, sul do México, El Salvador, Honduras e Belize.



O sítio também foi a residência do primeiro rei da cultura maia, K'utz Chman, que está enterrado no local, disse Aguilar.



A cidade foi ocupada por 1.700 anos, de 800 a.C. a 900 d.C. Posteriormente, foi redescoberta em 1888.



Também são patrimônios mundiais na Guatemala a cidade colonial de Antígua, as ruínas maias de Tikal e Quiriguá e a festa da Semana Santa.