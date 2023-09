Ucrânia reivindica novos avanços no sul e perto de Bakhmut

436

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (18) que recuperou sete quilômetros quadrados na semana passada em áreas ocupadas pelo Exército russo no sul do país e nas proximidades de Bakhmut, na região leste, onde as forças de Kiev executam uma contraofensiva complexa.



As tropas ucranianas, envolvidas desde junho em uma contraofensiva diante das linhas de defesa russas fortalecidas, intensificaram a pressão nos últimos 15 dias, recuperando o controle de Robotyne, no sul, e de Andriivka, no leste.



A localidade de Klishchiivka foi recuperada no domingo, após meses de combates.



A vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, anunciou que as forças ucranianas liberaram dois quilômetros quadrados na semana passada na região de Bakhmut e 5,2 quilômetros quadrados no sul, onde os esforços se concentram atualmente na localidade de Verbove.



Em seu tradicional discurso diário, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, elogiou os soldados que lutam contra os russos perto de Bakhmut e destacou os militares que retomaram Klishchiivka. "Muito bem", disse.



As localidades, que antes da guerra tinha algumas centenas de habitantes, foram destruídas pelos combates.



Além disso, o Exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que derrubou 18 drones e 17 mísseis lançados pela Rússia em uma nova série de ataques noturnos, nas regiões de Mykolaiv e Odessa (sul).



"Derrubamos 18 drones de um total de 24 lançados", afirmou o exército no Telegram. Os 17 mísseis de cruzeiro também foram destruídos.



- "Atos de sabotagem" -



O Exército russo afirmou que bombardeou posições ucranianas de depósitos de mísseis de cruzeiro Storm Shadow e munições de urânio empobrecido, dois tipos de armas fornecidas pelo Reino Unido.



"O alvo do bombardeio foi atingido. Todas as instalações foram alcançadas", afirmou o ministério russo da Defesa.



Algumas horas antes, a Rússia afirmou que derrubou, durante a noite, vários drones ucranianos na península anexada da Crimeia, na região de Moscou e nas localidades de Belgorod e Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia.



As autoridades pró-Rússia de Donetsk, um reduto separatista no leste da Ucrânia, relataram um bombardeio ucraniano que atingiu um edifício da administração municipal.



Além disso, as forças de segurança russas anunciaram a detenção, em uma região próxima da fronteira, de dois membros de um grupo armado pró-Kiev que "preparavam atos de sabotagem" e pretendiam "incendiar um prédio administrativo".



Este grupo, a Legião Liberdade para a Rússia, realizou várias incursões armadas em regiões próximas da Ucrânia.



- Visitas diplomáticas -



Na contraofensiva, as forças ucranianas tentam, no leste e no sul, cortar as linhas de abastecimento do Exército russo, mas o avanço é lento.



O comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, declarou que a contraofensiva "não fracassou", mas que o caminho para a vitória é muito longo.



No plano diplomático, Zelensky viajará na quinta-feira a Washington, pela segunda vez desde o início da guerra, onde se reunirá com o presidente americano, Joe Biden.



O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, visitará a Rússia entre segunda-feira e quinta-feira para conversas sobre "segurança".



Os vínculos entre China e Rússia, países aliados há vários anos, foram ampliados desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022, que Pequim se nega a condenar.



A visita acontece após a viagem à Rússia do líder norte-coreano Kim Jong Un, que nesta segunda-feira expressou "sinceros agradecimentos" ao presidente Vladimir Putin.



A viagem de quase uma semana de Kim ao extremo leste da Rússia não resultou em nenhum acordo, segundo o Kremlin, mas demonstrou os possíveis pactos militares entre os dois países, em um cenário de preocupação no Ocidente sobre possíveis entregas de armas de Pyongyang a Moscou.



X