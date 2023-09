Arsenal vence Everton e é 4º na Premier League; Chelsea fica só no 0 a 0 com Bournemouth

436

O Arsenal, quarto colocado do campeonato inglês, seguiu o ritmo do grupo da frente com uma vitória difícil sobre o Everton (1-0), a quem não derrotava em Goodison Park desde 2017, neste domingo pel quinta rodada da Premier League.



Os 'Gunners' têm 13 pontos em cinco jogos, assim como Tottenham e Liverpool, que está à frente na classificação graças ao saldo de gols. O Manchester City é o líder isolado com dois pontos a mais que este trio.



"Era muito tempo sem vencer aqui. Fizemos um grande jogo e não cedemos em nada. Dominamos e o placar poderia ter sido maior", disse o técnico Mikel Arteta.



"O Everton não criou uma única chance. É uma questão de inteligência, mas também de luta", acrescentou.



A equipe comandada por Arteta conseguiu a vitória graças a um gol do belga Leandro Trossard aos 69 minutos de jogo. O ponta-esquerda havia entrado em campo no primeiro tempo após a lesão do brasileiro Gabriel Martinelli.



O atacante de 22 anos sofreu um problema muscular, uma má notícia para o Arsenal, que tem pela frente dois grandes desafios, o retorno à Liga dos Campeões na quarta-feira, contra o PSV Eindhoven, e o duelo contra o Tottenham, no próximo domingo, pela Premier League.



O gol da vitória do Arsenal veio em uma jogada de Bukayo Saka pela direita. Seu passe para trás foi finalizado por Trossard, com um chute forte e colocado.



Com a vitória deste domingo, o Arsenal quebrou uma maldição em Goodison Park, onde não vencia desde 2017, quando ainda era comandado pelo lendário Arsene Wenger.



O Everton, que enfrenta sérias dificuldades para permanecer na primeira divisão nas últimas duas temporadas, parece destinado a sofrer novamente: é penúltimo com apenas um ponto em cinco jogos.



- Chelsea não reage -



Mais cedo o Chelsea decepcionou mais uma vez ao empatar em 0 a 0 com o Bournemouth, o que deixa o clube londrino no 14º lugar da Premier League.



Dirigidos por Mauricio Pochettino, os 'Blues', que neste ano não disputam competições europeias, fizeram um investimento monumental no mercado de transferências, mas neste momento têm dificuldades para encontrar o caminho das vitórias.



Na atual edição da Premier League venceu apenas uma vez, um jogo contra o recém-promovido Lutton, e além disso sofreu duas derrotas e empatou duas partidas.



No Vitality Stadium, o Chelsea teve várias chances de abrir o placar, através de Nicolas Jackson e do explosivo Cole Palmer, mas poderia até ter perdido o jogo. O goleiro espanhol Robert Sánchez salvou sua equipe aos 80 minutos em uma tentativa de Dominic Solanke.



"Não posso dizer que estou feliz, mas foi um jogo muito competitivo. Poderíamos ter vencido facilmente por 1 a 0 ou 2 a 0 porque nos primeiros 30 minutos tivemos oportunidades", disse Pochettino após a partida.



"Com 12 lesões e apenas três jogadores que começaram como titulares hoje e que estiveram conosco durante estas duas semanas, acho que só preciso dizer que foi um esforço muito bom."



No próximo fim de semana o Chelsea recebe o Aston Villa, sétimo com nove pontos.



Já o Bournemouth está logo atrás dos Blues na classificação: é o 15º com três pontos. Na sexta rodada viaja para enfrentar o Brighton (4º).



--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sábado:



Wolverhampton - Liverpool 1 - 3



Fulham - Luton Town 1 - 0



Aston Villa - Crystal Palace 3 - 1



Manchester United - Brighton 1 - 3



Tottenham - Sheffield United 2 - 1



West Ham - Manchester City 1 - 3



Newcastle - Brentford 1 - 0



- Domingo:



AFC Bournemouth - Chelsea 0 - 0



Everton - Arsenal 0 - 1



- Segunda-feira:



(15h45) Nottingham - Burnley



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 15 5 5 0 0 14 3 11



2. Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 8



3. Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 8



4. Arsenal 13 5 4 1 0 9 4 5



5. Brighton 12 5 4 0 1 15 7 8



6. West Ham 10 5 3 1 1 10 7 3



7. Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 1



8. Crystal Palace 7 5 2 1 2 6 7 -1



9. Fulham 7 5 2 1 2 5 10 -5



10. Brentford 6 5 1 3 1 8 6 2



11. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1



12. Nottingham 6 4 2 0 2 6 6 0



13. Manchester United 6 5 2 0 3 6 10 -4



14. Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 0



15. AFC Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 -4



16. Wolverhampton 3 5 1 0 4 5 11 -6



17. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4



18. Everton 1 5 0 1 4 2 9 -7



19. Burnley 0 3 0 0 3 3 11 -8



20. Luton Town 0 4 0 0 4 2 10 -8