Chelsea fica só no 0 a 0 com Bournemouth e é 14º na Premier League

436

O Chelsea decepcionou mais uma vez ao empatar em 0 a 0 com o Bournemouth, neste domingo, pela quinta rodada, o que deixa o clube londrino no 14º lugar da Premier League.



Dirigidos por Mauricio Pochettino, os 'Blues', que neste ano não disputam competições europeias, fizeram um investimento monumental no mercado de transferências, mas neste momento têm dificuldades para encontrar o caminho das vitórias.



Na atual edição da Premier League venceu apenas uma vez, um jogo contra o recém-promovido Lutton, e além disso sofreu duas derrotas e empatou duas partidas.



No Vitality Stadium, o Chelsea teve várias chances de abrir o placar, através de Nicolas Jackson e do explosivo Cole Palmer, mas poderia até ter perdido o jogo. O goleiro espanhol Robert Sánchez salvou sua equipe aos 80 minutos em uma tentativa de Dominic Solanke.



"Não posso dizer que estou feliz, mas foi um jogo muito competitivo. Poderíamos ter vencido facilmente por 1 a 0 ou 2 a 0 porque nos primeiros 30 minutos tivemos oportunidades", disse Pochettino após a partida.



"Com 12 lesões e apenas três jogadores que começaram como titulares hoje e que estiveram conosco durante estas duas semanas, acho que só preciso dizer que foi um esforço muito bom."



No próximo fim de semana o Chelsea recebe o Aston Villa, sétimo com nove pontos.



Já o Bournemouth está logo atrás dos Blues na classificação: é o 15º com três pontos. Na sexta rodada viaja para enfrentar o Brighton (4º).



No outro jogo deste domingo, o Arsenal (5º) visita o Everton (18º).



--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sábado:



Wolverhampton - Liverpool 1 - 3



Fulham - Luton Town 1 - 0



Aston Villa - Crystal Palace 3 - 1



Manchester United - Brighton 1 - 3



Tottenham - Sheffield United 2 - 1



West Ham - Manchester City 1 - 3



Newcastle - Brentford 1 - 0



- Domingo:



AFC Bournemouth - Chelsea 0 - 0



Everton - Arsenal



- Segunda-feira:



(15h45) Nottingham - Burnley



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 15 5 5 0 0 14 3 11



2. Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 8



3. Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 8



4. Brighton 12 5 4 0 1 15 7 8



5. Arsenal 10 4 3 1 0 8 4 4



6. West Ham 10 5 3 1 1 10 7 3



7. Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 1



8. Crystal Palace 7 5 2 1 2 6 7 -1



9. Fulham 7 5 2 1 2 5 10 -5



10. Brentford 6 5 1 3 1 8 6 2



11. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1



12. Nottingham 6 4 2 0 2 6 6 0



13. Manchester United 6 5 2 0 3 6 10 -4



14. Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 0



15. AFC Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 -4



16. Wolverhampton 3 5 1 0 4 5 11 -6



17. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4



18. Everton 1 4 0 1 3 2 8 -6



19. Burnley 0 3 0 0 3 3 11 -8



20. Luton Town 0 4 0 0 4 2 10 -8