Menina de três anos morre após ser baleada por policiais na Baixada Fluminense

Uma menina de três anos, ferida por tiros da polícia em uma operação, morreu neste sábado(16), informaram as autoridades, em um caso condenado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Heloisa dos Santos Silva morreu após uma parada cardiorrespiratória após nove dias no hospital, informou a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias.



Familiares e testemunhas declararam que a menina e sua família retornavam para casa de carro no feriado de 7 de setembro, quando a Polícia Rodoviária Federal fez sinal para que parassem.



Os agentes abriram fogo contra o veículo e feriram a menina no pescoço e ombro.



O pai disse às autoridades que estava parando o carro quando a polícia disparou, segundo o Ministério Público Federal, que na sexta-feira solicitou a prisão dos três policiais envolvidos.



A polícia alegou que procurava o veículo porque ele havia sido registrado como roubado.



Lula condenou os disparos em uma mensagem no X, antigo Twitter, e disse que a menor morreu "por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população".



"Algo que não pode acontecer", afirmou.



Silva é a oitava criança morta a tiros este ano na Região Metropolitana do Rio, segundo o grupo Fogo Cruzado, três delas em operações policiais.



