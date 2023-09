Queda de avião de pequeno porte deixa 14 mortos no Amazonas

436

Quatorze pessoas morreram neste sábado na queda de um avião no município de Barcelos, Amazonas, informou o governador do estado, Wilson Lima.



Doze passageiros e dois tripulantes morreram no acidente, publicou Lima no X, antigo Twitter. Segundo a imprensa, não houve sobreviventes.



Autoridades estaduais não responderam ao contato feito pela AFP. Segundo o site de notícias G1, o avião era um bimotor turboélice da Embraer, com capacidade para 18 passageiros.



O aparelho havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. De acordo com o site de notícias UOL, que cita o secretário de Segurança Pública do estado, Vinicius Almeida, os passageiros eram brasileiros que iriam praticar pesca esportiva.



