Atual vice-campeão, Lens perde em casa para Metz (1-0) antes de visitar Sevilla pela Champions

Após a derrota do atual campeão, o Paris Saint-Germain, na sexta-feira, para o Nice, o atual vice-campeão Lens também perdeu em casa, para o Metz (1 a 0), neste sábado (16), pela quinta rodada da Ligue 1, antes de seu retorno à Champions League com a visita ao Sevilla na quarta-feira.



Mas ao contrário do PSG, 3º com 8 pontos, o Lens fez uma péssima campanha até o momento: ainda não venceu nesta temporada e tem apenas um ponto na tabela. Após os jogos de domingo, o Lens poderá chegar ao duelo em Sevilha como lanterna.



Embora o Lens tenha dominado a partida, Joel Asoro marcou o gol dos visitantes em uma de suas poucas chances criadas (37').



O Lens soma quatro derrotas em cinco jogos, o mesmo número de toda a temporada passada, após 38 rodadas.



Já para o recém-promovido Metz, esses três pontos o colocam na sexta colocação com 8 pontos.



No outro jogo deste sábado, o Rennes empatou em casa com o Lille (2-2), que chegou a abrir 2 a 0 com Leny Yoro (34') e Bafodé Diakité (62'). Na reta final, Lorenz Assignon (74') e o marroquino Ibrahim Salah (90') deixaram tudo igual.



O Rennes continua invicto no estádio Roazhon Park, assim como o líder Monaco, Nice (2º) e Olympique de Marselha (4º), embora tenha vencido apenas um jogo e mostre sinais de uma certa fragilidade defensiva.



O Monaco visitará neste domingo o Lorient, cujo elenco inclui Benjamin Mendy, considerado inocente de estupro e tentativa de estupro em junho na Inglaterra, e que não joga há mais de dois anos.



É a primeira presença do zagueiro de 29 anos no grupo desde que chegou ao Lorient, em julho, após deixar o Manchester City.



A dois pontos do líder está o Olympique de Marselha do técnico Marcelino, que recebe o Toulouse neste domingo, uma semana antes de visitar o PSG no Parque dos Príncipes, em Paris.



--- Jogos da 5ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



PSG - Nice 2 - 3



- Sábado:



Rennes - Lille 2 - 2



Lens - Metz 0 - 1



- Domingo:



(08h00) Lorient - Monaco



(10h00) Strasbourg - Montpellier



Reims - Brest



Clermont-Ferrand FC - Nantes



(12h05) Olympique de Marselha - Toulouse



(15h45) Lyon - Le Havre



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 10 4 3 1 0 13 5 8



2. Nice 9 5 2 3 0 7 4 3



3. PSG 8 5 2 2 1 10 6 4



4. Olympique de Marselha 8 4 2 2 0 7 4 3



5. Lille 8 5 2 2 1 7 7 0



6. Metz 8 5 2 2 1 7 9 -2



7. Rennes 7 5 1 4 0 10 6 4



8. Reims 7 4 2 1 1 8 5 3



9. Brest 7 4 2 1 1 5 5 0



10. Strasbourg 6 4 2 0 2 4 6 -2



11. Le Havre 5 4 1 2 1 8 6 2



12. Lorient 5 4 1 2 1 5 5 0



13. Toulouse 5 4 1 2 1 5 6 -1



14. Montpellier 4 4 1 1 2 7 7 0



15. Nantes 2 4 0 2 2 5 8 -3



16. Clermont-Ferrand FC 1 4 0 1 3 4 9 -5



17. Lens 1 5 0 1 4 4 11 -7



18. Lyon 1 4 0 1 3 3 10 -7