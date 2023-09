Inter atropela Milan (5-1) e assume liderança da Serie A

436

Com uma exibição de jogo ofensivo, a Inter de Milão goleou seu grande rival Milan por 5 a 1 no clássico da capital lombarda e somou três pontos que lhe permitem conquistar a liderança isolada da Serie A.



A Inter soma agora 12 pontos em quatro partidas, mais que a Juventus, que derrotou por 3 a 1 a Lazio (15ª) na primeira partida do dia.



Logo aos cinco minutos do clássico, o meia armênio Henrikh Mkhitaryan abriu o placar ao finalizar um cruzamento de Federico Dimarco (5').



O segundo gol veio pouco antes do intervalo, marcado pelo francês Marcus Thuram, uma das novidades da Inter nesta temporada (38').



Sob chuva intensa no estádio de San Siro, o Milan bombardeou no segundo tempo: Mkhitaryan voltou a marcar aos 69 minutos de jogo, o turco Hakan Calhanoglu ampliou de pênalti aos 70 e Davide Frattesi fechou a goleada nos acréscimos (90+3').



"Começamos a temporada de forma brilhante e queremos continuar", disse Mkhitaryan à DAZN. "Estamos todos aqui pelo mesmo objetivo e não me importa quem joga... o treinador vai escolher quem dá tudo de si pela segunda estrela (na camisa, se a Inter conquistar o 20º scudetto este ano)."



Em nenhum momento o Milan fez frente ao rival, que já chega a cinco vitórias consecutivas nos últimos dérbis disputados (contando todas as competições), e se limitou a marcar um gol de honra do português Rafael Leão (57').



"Sofremos gols no momento em que reagíamos", disse o técnico do Milan, Stefano Pioli à DAZN. "Estávamos no jogo até o 3 a 1. Mas podemos fazer melhor e a Inter foi definitivamente mais perspicaz e astuta na forma como fez as coisas".



- Juventus vence Lazio -



Mais cedo a Juventus venceu a Lazio por 3 a 1, com dois gols de Dusan Vlahovic.



O atacante sérvio abriu o placar aos 10 minutos ao finalizar um cruzamento de Manuel Locatelli. O seu segundo gol, aos 67 minutos de jogo, foi mais espetacular em uma bela jogada em que driblou marcadores adversários.



Federico Chiesa havia aumentado a vantagem aos 26 minutos.



O meio-campista espanhol Luis Alberto chegou a dar esperanças à sua equipe (64'), que vinha de uma vitória em casa sobre o atual campeão Napoli (2-1), mas Vlahovic jogou um balde de água fria pouco depois ao marcar seu quarto gol na temporada.



"A temporada passada foi muito difícil, mas apesar de tudo isso fomos bem", disse Vlahovic sobre a campanha anterior, em que a Juve perdeu 10 pontos devido a transferências fraudulentas.



"Agora estamos mais entusiasmados e temos algo a provar... o nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros e faremos tudo o que pudermos para que isso aconteça", acrescentou.



A Juve, sem Paul Pogba, que cumpre uma suspensão cautelar por doping, agora soma 10 pontos.



Já a Lazio, vice-campeã da temporada passada, sofreu a terceira derrota em quatro jogos e está na discreta 13ª posição, enquanto aguarda os demais jogos da rodada.



--- Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano



- Sábado:



Juventus - Lazio 3 - 1



Inter - Milan 5 - 1



Genoa - Napoli



- Domingo:



(07h30) Cagliari - Udinese



(10h00) Frosinone - Sassuolo



Monza - Lecce



(13h00) Fiorentina - Atalanta



(15h45) Roma - Empoli



- Segunda-feira:



(13h30) Salernitana - Torino



(15h45) Hellas Verona - Bologna



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 12 4 4 0 0 13 1 12



2. Juventus 10 4 3 1 0 9 2 7



3. Milan 9 4 3 0 1 9 7 2



4. Lecce 7 3 2 1 0 6 3 3



5. Atalanta 6 3 2 0 1 6 2 4



6. Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3



7. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0



8. Fiorentina 4 3 1 1 1 6 7 -1



9. Bologna 4 3 1 1 1 3 4 -1



. Frosinone 4 3 1 1 1 3 4 -1



11. Torino 4 3 1 1 1 2 4 -2



12. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2



13. Genoa 3 3 1 0 2 2 5 -3



. Monza 3 3 1 0 2 2 5 -3



15. Lazio 3 4 1 0 3 4 7 -3



16. Salernitana 2 3 0 2 1 3 5 -2



17. Udinese 2 3 0 2 1 1 4 -3



18. Roma 1 3 0 1 2 4 6 -2



19. Cagliari 1 3 0 1 2 1 4 -3



20. Empoli 0 3 0 0 3 0 5 -5



