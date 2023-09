Sainz (Ferrari) conquista pole position do GP de Singapura; Verstappen larga em 11º

436

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) conquistou neste sábado (16) a pole position do Grande Prêmio de Singapura e largará na primeira posição no domingo, enquanto os dois primeiros colocados do Mundial, o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Checo Pérez (Red Bull), largarão muito atrás, após serem surpreendentemente eliminados no Q2.



Na corrida de domingo, no traçado urbano de Marina Bay, o espanhol largará à frente do britânico George Russell (Mercedes) e da outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc.



Muito atrás vão largar o líder isolado do Mundial, o holandês Max Verstappen, apenas décimo primeiro e sob ameaça de diversas penalidades por ter incomodado pilotos na pista e no pit lane, e o mexicano Sergio 'Checo' Pérez, décimo terceiro.



Verstappen e Pérez não disputaram a terceira e última parte da classificação (Q3), após a eliminação prematura neste sábado na segunda (Q2).



O holandês só conseguiu o décimo primeiro tempo, à frente de Pérez, décimo terceiro, enquanto os dez primeiros se classificaram para o Q3.



É a primeira vez desde o Grande Prêmio da Rússia em 2018 que nenhum piloto da Red Bull compete na sessão de classificação final.



Nesta temporada, Verstappen largou do Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do ano, na décima quinta colocação devido a um problema em seu carro. Naquela ocasião terminou a corrida em segundo, atrás de Pérez.



Sabendo da dificuldade de ultrapassagem na corrida, o principal interessado não se mostrou otimista: "Não esperamos muito para amanhã, não se pode ultrapassar muito neste circuito, e normalmente temos a vantagem de ritmo, mas aqui não a teremos", declarou ele.



Desde sexta-feira, o atual bicampeão mundial está com problemas em seu RB19.



- Segunda pole consecutiva para Sainz -



E se as coisas correrem melhor para a Red Bull, o leque de opções de sucesso se abre para o resto. A começar pela Ferrari e seu piloto Carlos Sainz, que conquiistou a segunda pole consecutiva na noite quente de Singapura, depois da conquistada na Itália no início de setembro.



Muito confortável ao volante de sua Ferrari, ele largará no domingo à frente do britânico George Russell (Mercedes) e de seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc, terceiro.



Com a escuderia austríaca muito atrás, "é a melhor oportunidade que temos de vencê-los desde o início da temporada", disse Leclerc, esperançoso.



Desde o início da temporada, a Red Bull venceu todas as 14 corridas disputadas.



Neste domingo, a Red Bull tem a primeira chance de conquistar o segundo título consecutivo no Mundial de Construtores, mas para isso será necessário que seus pilotos terminem nas duas primeiras posições.



Ao mesmo tempo, se a Mercedes, segunda colocada no Mundial, não somar nenhum ponto (ou apenas um se a Red Bull conseguir o ponto de volta mais rápida), a Red Bull será assim proclamada campeã pela sexta vez na sua história.



Um cenário pouco provável. Seria então necessário esperar pelo GP do Japão em Suzuka no próximo fim de semana para que aumentem as chances de título da Red Bull.



- Acidente feio de Stroll -



A primeira parte da classificação (Q1) foi marcada pela batida de Lance Stroll na pista.



Em sua última volta rápida do Q1, para garantir uma vaga no Top 15, que garante a classificação para o Q2, o canadense se chocou violentamente no muro a toda velocidade, arrancando grande parte da dianteira esquerda de seu Aston Martin.



O piloto, que quase foi atropelado por uma McLaren que o seguia, saiu ileso do carro, mas ainda assim foi levado ao centro médico para exames por precaução.



Se for declarado apto pelos médicos para o Grande Prêmio de domingo, Stroll largará da vigésima e última posição do grid de largada.



--- Grid de largada do GP de Singapura:



- Primeira fila:



Carlos Sainz Jr



George Russell



- Segunda fila:



Charles Leclerc



Lando Norris



- Terceira fila:



Lewis Hamilton



Kevin Magnussen



- Quarta fila:



Fernando Alonso Martin-Mercedes)



Esteban Ocon



- Quinta fila:



Nico Hülkenberg



Liam Lawson Bull)



- Sexta fila:



Max Verstappen Bull)



Pierre Gasly



- Sétima fila:



Sergio Pérez Bull)



Alexander Albon



- Oitava fila:



Yuki Tsunoda Bull)



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari )



- Nona fila:



Oscar Piastri



Logan Sargeant



- Décima fila:



Guanyu Zhou Romeo-Ferrari )



Lance Stroll Martin-Mercedes)