Juve vence Lazio com dois gols de Vlahovic (3-1) e assume liderança provisória do Italiano

A Juventus assumiu provisoriamente a liderança da Serie A após a vitória por 3 a 1 sobre a Lazio, com dois gols de Dusan Vlahovic, neste sábado.



O atacante sérvio abriu o placar aos 10 minutos ao finalizar um cruzamento de Manuel Locatelli. O seu segundo gol, aos 67 minutos de jogo, foi mais espetacular em uma bela jogada em que driblou marcadores adversários.



Federico Chiesa havia aumentado a vantagem aos 26 minutos.



O meio-campista espanhol Luis Alberto chegou a dar esperanças à sua equipe (64'), que vinha de uma vitória em casa sobre o atual campeão Napoli (2-1), mas Vlahovic jogou um balde de água fria pouco depois ao marcar seu quarto gol na temporada.



"A temporada passada foi muito difícil, mas apesar de tudo isso fomos bem", disse Vlahovic sobre a campanha anterior, em que a Juve perdeu 10 pontos devido a transferências fraudulentas.



"Agora estamos mais entusiasmados e temos algo a provar... o nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros e faremos tudo o que pudermos para que isso aconteça", acrescentou.



A Juve, sem Paul Pogba, que cumpre uma suspensão cautelar por doping, agora soma 10 pontos.



Já a Lazio, vice-campeã da temporada passada, sofreu a terceira derrota em quatro jogos e está na discreta 13ª posição, enquanto aguarda os demais jogos da rodada.



A Inter, líder antes desta quarta rodada, pode voltar a liderar se vencer ou empatar neste sábado no clássico contra o Milan (2º), que também soma 9 pontos.



--- Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano



- Sábado:



Juventus - Lazio 3 - 1



Inter - Milan



(15h45) Genoa - Napoli



- Domingo:



(07h30) Cagliari - Udinese



(10h00) Frosinone - Sassuolo



Monza - Lecce



(13h00) Fiorentina - Atalanta



(15h45) Roma - Empoli



- Segunda-feira:



(13h30) Salernitana - Torino



(15h45) Hellas Verona - Bologna



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Juventus 10 4 3 1 0 9 2 7



2. Inter 9 3 3 0 0 8 0 8



3. Milan 9 3 3 0 0 8 2 6



4. Lecce 7 3 2 1 0 6 3 3



5. Atalanta 6 3 2 0 1 6 2 4



6. Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3



7. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0



8. Fiorentina 4 3 1 1 1 6 7 -1



9. Bologna 4 3 1 1 1 3 4 -1



. Frosinone 4 3 1 1 1 3 4 -1



11. Torino 4 3 1 1 1 2 4 -2



12. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2



13. Genoa 3 3 1 0 2 2 5 -3



. Monza 3 3 1 0 2 2 5 -3



15. Lazio 3 4 1 0 3 4 7 -3



16. Salernitana 2 3 0 2 1 3 5 -2



17. Udinese 2 3 0 2 1 1 4 -3



18. Roma 1 3 0 1 2 4 6 -2



19. Cagliari 1 3 0 1 2 1 4 -3



20. Empoli 0 3 0 0 3 0 5 -5



