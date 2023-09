Fabio Grosso é o novo técnico do Lyon

436

O italiano Fabio Grosso foi oficialmente nomeado treinador do Lyon, com quem assinou um contrato de dois anos, anunciou neste sábado (16) o clube, que ocupa o último lugar da Ligue 1.



Grosso, de 45 anos e ex-jogador do Lyon (2007-2009), foi contratado até 30 de junho de 2024, com opção de mais uma temporada.



Ele vai assumir o cargo na segunda-feira, substituindo Laurent Blanc, anunciou o Lyon em um comunicado.



Em seu currículo como jogador, vestiu a camisa da seleção italiana em 48 jogos pela qual pela qual conquistou o tetracampeonato mundial na Copa da Alemanha em 2006, e jogou no Perugia, Palermo e Inter de Milão.



Após ter encerrado a carreira na Juventus (2009-2012), começou a trabalhar como treinador na equipe B do clube de Turim (2013-2017), antes de iniciar sua jornada por outras equipes, especialmente na segunda divisão italiana (Serie B).



A sua última experiência foi positiva, no Frosinone (março a junho de 2023), que conseguir promover à Serie A.



Passou uma temporada no Bari (julho de 2017 a junho de 2018), menos de um ano no Hellas Verona (junho de 2018 a maio de 2019) e teve uma breve passagem pelo Brescia (novembro-dezembro de 2019, com três jogos e três derrotas), sempre na segunda divisão.



Ele também comandou o suíço FC Sion (agosto de 2020 a março de 2021).