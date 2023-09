Biden e Netanyahu vão se reunir à margem da Assembleia Geral da ONU

436

O presidente americano, Joe Biden, se reunirá na próxima semana com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, anunciou um funcionário da Casa Branca nesta sexta-feira (15).



Após meses de tensões, os dois líderes vão discutir, na quarta-feira, "os valores democráticos compartilhados entre os Estados Unidos e Israel e a visão de uma região mais estável, próspera e integrada, e também como contrabalançar e dissuadir o Irã", disse o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.



Netanyahu havia anunciado no início do mês que visitaria os Estados Unidos, um dos aliados mais próximos de Israel, mas de início não havia planos para se reunir com funcionários americanos durante a viagem, um caso pouco habitual nas visitas de dirigentes israelenses.



Biden criticou a reforma judicial que o governo de extrema direita de Netanyahu está impulsionando, descrita pelos opositores como uma ameaça à democracia em Israel.



Netanyahu ainda não havia sido convidado para ir à Casa Branca desde que voltou ao poder, em dezembro, à frente do que Biden descreveu como "uma das administrações mais extremistas" da história israelense.



Em julho, a Casa Branca disse que Biden e Netanyahu "se reuniriam nos Estados Unidos no final do ano", sem dar mais detalhes.



O 78º período de sessões da Assembleia Geral da ONU contempla reuniões de alto nível entre chefes de Estado e de Governo em Nova York na semana de 18 a 24 de setembro.