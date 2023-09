PSG cai em casa para o Nice (3-2) e sofre primeira derrota da temporada

436

Apesar dos dois gols de Kylian Mbappé e da estreia de Randal Kolo Muani, o Paris Saint-Germain sofreu sua primeira derrota na temporada nesta sexta-feira (15), ao cair para o Nice por 3 a 2, no Parque dos Príncipes, na abertura da quinta rodada do Campeonato Francês.



O Nice, que segue invicto, sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela, um ponto atrás do líder Monaco, que no domingo visita o Lorient, enquanto o PSG cai para terceiro.



Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos com Terem Moffi, mas pouco depois Mbappé empatou para os parisienses (29').



No segundo tempo, Gaëtan Laborde (53') recolocou o Nice na frente e Moffi marcou mais uma vez para aumentar a vantagem (68').



Perto do apito final, Mbappé diminuiu para o PSG (87'), aproveitando passe do estreante Kolo Muani, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Gonçalo Ramos.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



PSG - Nice 2 - 3



- Sábado:



(12h00) Rennes - Lille



(16h00) Lens - Metz



- Domingo:



(08h00) Lorient - Monaco



(10h00) Strasbourg - Montpellier



Reims - Brest



Clermont-Ferrand FC - Nantes



(12h05) Olympique de Marselha - Toulouse



(15h45) Lyon - Le Havre



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 10 4 3 1 0 13 5 8



2. Nice 9 5 2 3 0 7 4 3



3. PSG 8 5 2 2 1 10 6 4



4. Olympique de Marselha 8 4 2 2 0 7 4 3



5. Reims 7 4 2 1 1 8 5 3



6. Brest 7 4 2 1 1 5 5 0



7. Lille 7 4 2 1 1 5 5 0



8. Rennes 6 4 1 3 0 8 4 4



9. Strasbourg 6 4 2 0 2 4 6 -2



10. Le Havre 5 4 1 2 1 8 6 2



11. Lorient 5 4 1 2 1 5 5 0



12. Toulouse 5 4 1 2 1 5 6 -1



13. Metz 5 4 1 2 1 6 9 -3



14. Montpellier 4 4 1 1 2 7 7 0



15. Nantes 2 4 0 2 2 5 8 -3



16. Clermont-Ferrand FC 1 4 0 1 3 4 9 -5



17. Lens 1 4 0 1 3 4 10 -6



18. Lyon 1 4 0 1 3 3 10 -7