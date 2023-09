Com problemas dentro e fora de campo, United recebe Brighton no Inglês

436

Com duas derrotas em quatro jogos e problemas extracampo, como a situação de Antony e o processo de venda do clube, o Manchester United (11º) recebe no sábado (16), em Old Trafford, o Brighton (6º), pela quinta rodada do Campeonato Inglês.



Os 'Red Devils' esperam que Rasmujs Hojlund, seu novo atacante dinamarquês de 20 anos, que se mostrou promissor na derrota para o Arsenal (3 a 1) antes das datas Fifa, ajude a mudar o rumo da equipe.



Além de estar na parte de baixo da tabela, o United vive situação complicada fora de campo com o atacante brasileiro Antony afastado para se defender das acusações de agressão a sua ex-namorada.



As turbulências continuam com os rumores sobre a venda do clube. Após vários meses de negociações, segundo a imprensa britânica, os dois potenciais compradores seguem na disputa, o fundador do grupo petroquímico Ineos, Jim Ratcliffe, e o xeque Jassin Bin Hamad al Thani, presidente do Banco Islâmico do Catar (QIB), que apresentaram ofertas similares, em torno de 5 bilhões de libras esterlinas (R$ 30 bilhões na cotação atual).



No entanto, de acordo com o jornal Daily Mail, a família Glazer - atual proprietária - espera uma oferta de 10 bilhões de libras (R$ 60 bilhões), uma situação que gera insegurança no âmbito esportivo.



Nos outros jogos do fim de semana, o Chelsea espera que sua visita ao Bournemouth sirva para recuperar sua força ofensiva, que pouco deu as caras nos quatro primeiros jogos, o que deixa a equipe na 12ª posição com apenas uma vitória.



Longe de viver problemas em seu ataque, o Manchester City de Erling Haaland, líder com quatro vitórias, terá um desafio fora de casa contra o West Ham, quarto com dois pontos a menos.



Por sua vez, o Tottenham, vice-líder com três vitórias, recebe o Sheffield United, enquanto o Liverpool (3º) visita o Wolverhampton e o Arsenal (5º) vai a Goodison Park encarar o Everton.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(08h30) Wolverhampton - Liverpool



(11h00) Fulham - Luton Town



Aston Villa - Crystal Palace



Manchester United - Brighton



Tottenham - Sheffield United



West Ham - Manchester City



(13h30) Newcastle - Brentford



- Domingo:



(10h00) AFC Bournemouth - Chelsea



(12h30) Everton - Arsenal



- Segunda-feira:



(15h45) Nottingham - Burnley



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 2 9



2. Tottenham 10 4 3 1 0 11 4 7



3. Liverpool 10 4 3 1 0 9 3 6



4. West Ham 10 4 3 1 0 9 4 5



5. Arsenal 10 4 3 1 0 8 4 4



6. Brighton 9 4 3 0 1 12 6 6



7. Crystal Palace 7 4 2 1 1 5 4 1



8. Brentford 6 4 1 3 0 8 5 3



9. Nottingham 6 4 2 0 2 6 6 0



10. Aston Villa 6 4 2 0 2 8 9 -1



11. Manchester United 6 4 2 0 2 5 7 -2



12. Chelsea 4 4 1 1 2 5 5 0



13. Fulham 4 4 1 1 2 4 10 -6



14. Newcastle 3 4 1 0 3 7 7 0



15. Wolverhampton 3 4 1 0 3 4 8 -4



16. AFC Bournemouth 2 4 0 2 2 4 8 -4



17. Sheffield United 1 4 0 1 3 4 7 -3



18. Everton 1 4 0 1 3 2 8 -6



19. Luton Town 0 3 0 0 3 2 9 -7



20. Burnley 0 3 0 0 3 3 11 -8