Peregrinos judeus comemoram o Ano Novo Judaico na Ucrânia

Desafiando os riscos e os avisos da invasão russa na Ucrânia, milhares de judeus hassídicos se reuniram na cidade de Uman, nesta sexta-feira (15), para comemorar o Ano Novo Judaico.



"Cerca de 32 mil peregrinos já chegaram", disse Irina Ribnitska, do Centro Cultural e Histórico de Uman, que administra cemitérios e monumentos judaicos no local.



A cidade, que fica no centro da Ucrânia, é um ponto de peregrinação há mais de 200 anos. Judeus de Israel e de todo o mundo vão a esta região para comemorar o legado do rabino Nachman de Breslav, uma figura de destaque na corrente hassídica que está sepultado no local.



Irina Ribnitska afirmou, no entanto, que os peregrinos devem estar atentos a uma série de medidas e restrições, como a de cumprir um toque de recolher, levar seu passaporte e buscar um abrigo quando as sirenes de ataque aéreo forem acionadas.



Em abril, um ataque com mísseis russo atingiu um prédio residencial nesta cidade e deixou mais de 20 mortos.



Os Estados Unidos desaconselharam que seus cidadãos viajassem a Uman neste momento, sugestão corroborada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que considerou que a cidade carece de segurança adequada.



"O Eterno nem sempre nos protegeu, nem na Ucrânia nem em outros lugares da Europa", afirmou o premiê israelita.



Joseph Libermensch, um empresário de 53 anos que chegou de Jerusalém, disse ter chegado ao local através da Polônia, um trajeto de 10 horas de carro desde a fronteira.



"Para nós, não vir ver o Rabino Nachman para comemorar o Ano Novo é mais perigoso do que os mísseis, que a guerra, que qualquer outra coisa", disse à AFP.



"Nossa família vem à Uman há mais de 100 anos. Nenhum guerra pode nos parar", completou.