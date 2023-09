Miami: agentes do aeroporto são flagrados furtando mala de passageiros

436

Oficiais da Administração de Segurança de Transporte dos EUA filmados furtando dinheiro das malas dos passageiros no Aeroporto Internacional de Miami (foto: (Reprodução/Twitter))

Três oficiais da Administração de Segurança de Transporte (TSA) foram presos no Aeroporto Internacional de Miami (MIA) por supostamente furtar passageiros durante verificações de segurança. Câmeras flagraram a ação do grupo.

Segundo o jornal CBS News , Elizabeth Fuster, de 22 anos, Labarrius Williams, de 33, e Josue Gonzalez, de 20, foram presos no último dia 7 de julho sob a acusação de esquemas organizados de fraude. De acordo com depoimentos, o diretor de segurança federal do aeroporto contatou um detetive da Polícia de Miami sobre roubos ocorridos na área de verificações de segurança envolvendo oficiais da TSA.

Oficiais da Administração de Segurança de Transporte dos EUA filmados roubando dinheiro das malas dos passageiros no Aeroporto Internacional de Miami pic.twitter.com/XwdxW6BohV %u2014 Julio Cesar (@vergonhadepais1) September 14, 2023

A investigação revelou que três agentes, em serviço, foram flagrados em vídeo de vigilância distraindo os passageiros enquanto eram examinados e roubando dinheiro de seus pertences. Nas imagens, o detetive identificou Fuster, Williams e Gonzalez retirando US$ 600 da carteira de um passageiro enquanto estavam sendo examinados. Além disso, todos os três foram vistos em “vários” outros incidentes conspirando juntos para cometer mais roubos.



Após uma entrevista formal no Centro de Comando da TSA, Gonzalez e Fuster renunciaram aos seus direitos e forneceram declarações escritas confessando as suas ações, enquanto Williams recusou-se a falar. Todos os três foram enviados para o Centro de Detenção Turner Guildford Knight.