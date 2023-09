Rússia afirma que nenhum acordo foi assinado durante visita de líder norte-coreano

436

O governo da Rússia afirmou nesta sexta-feira (15) que nenhum acordo foi assinado durante a visita ao país do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, desde el martes.



"Nenhum acordo foi assinado e não estava planejado assinar qualquer acordo", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, em meio a suspeitas do governo dos Estados Unidos de que a Rússia deseja comprar armas de Pyongyang para utilizar no conflito da Ucrânia.



Na reunião de quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, e Kim Jong Un, trocaram rifles como presentes, objetos considerados simbólicos devido aos temores do Ocidente.



Putin elogiou o "futuro fortalecimento" das relações entre os dois países, citando as "perspectivas" de cooperação militar, apesar das sanções internacionais contra Pyongyang por seus programas nuclear e de mísseis.



O Kremlin confirmou na quinta-feira que Putin aceitou o convite do líder norte-coreano para visitar a Coreia do Norte, mas não divulgou a data da viagem.



Kim Jong Un visitou nesta sexta-feira uma fábrica aeronáutica no extremo leste russo.