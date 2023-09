Governo americano acredita que ministro chinês da Defesa está sob investigação

436

O governo dos Estados Unidos acredita que o ministro chinês da Defesa, Li Shangfu, está sendo investigado pelas autoridades de Pequim e foi afastado do cargo, informou o jornal britânico The Financial Times.



A notícia foi divulgada pouco apó o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, ter afirmado nas redes sociais que Li "não foi visto nem se ouviu falar dele em três semanas".



Li Shangfu viajou em meados de agosto para Rússia e Belarus.



Uma porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores chino, questionada pela AFP nesta sexta-feira sobre a suposta investigação, respondeu que "não está a par da situação mencionada".



A Casa Branca não mencionou publicamente o tema, que foi revelado dois meses após uma reestruturação do comando da unidade do Exército Popular de Libertação responsável pelos mísseis estratégicos, área que inclui os projéteis nucleares.



A China anunciou em julho um novo comando para a divisão, sem apresentar justificativas para a mudança, mas a imprensa noticiou uma investigação por suspeita de corrupção que afetou o ex-comandante da unidade, Li Yuchao, que desapareceu dos eventos públicos durante semanas antes da reestruturação.



Pequim também oficializou em julho a saída de Qin Gang do cargo de ministro das Relações Exteriores, uma decisão que não justificada e que foi anunciada depois que o funcionário foi afastado dos eventos públicos por várias semanas.



Ele foi substituído pelo antecessor, Wang Yi.