China anuncia sanções contra duas empresas americanas por venda de armas a Taiwan

A China anunciou nesta sexta-feira (15) sanções contra duas empresas da indústria de defesa americana, Lockheed Martin e Northrop Grumman, por seu papel no fornecimento de armas a Taiwan, ilha que o governo comunista considera parte de seu território.



"Apesar da firme oposição da China, o governo dos Estados Unidos está determinado a fornecer armas a Taiwan (...) prejudicando seriamente a soberania e os interesses de segurança da China, e indo cada vez mais longe no caminho equivocado e perigoso de armar Taiwan", disse a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.



O governo dos Estados Unidos reconhece oficialmente apenas o governo de Pequim, mas o Congresso, com base na Lei de Relações com Taiwan, exige o fornecimento de armas para a democracia autônoma para a defesa da ilha.



Várias administrações americanas concretizaram o apoio por meio de vendas e não com ajuda direta a Taiwan.



Em agosto, no entanto, Washington aprovou pela primeira vez uma ajuda militar direta dos Estados Unidos a Taiwan sob um programa de assistência direcionado aos governos estrangeiros.



A China considera Taiwan parte de seu território, que deve ser recuperada algum dia, e critica qualquer tipo de relação oficial das autoridades da ilha com governos estrangeiros.