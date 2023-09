Líder norte-coreano visita fábrica aeronáutica na Rússia

436

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegou na manhã desta sexta-feira (15, noite de quinta em Brasília) a Komsomolsk do Amur, no extremo leste da Rússia, para visitar uma fábrica aeronáutica, segundo agências de notícias locais.



"Kim Jong Un chegou de trem à estação ferroviária de Komsomolsk do Amur", disse a agência TASS, que acrescentou que o líder norte-coreano visitaria uma "fábrica aeronáutica".



A agência Interfax, por sua vez, informou que esta empresa produz "equipamento militar e civil".



Na quarta-feira, em sua primeira viagem ao exterior desde a pandemia de covid, Kim Jong Un se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no cosmódromo de Vostochny durante mais de duas horas com o objetivo de fortalecer os vínculos, especialmente militares, entre os dois países.



A visita do líder norte-coreano à Rússia começou na terça-feira e deve se estender "ainda por vários dias", anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na quinta-feira, sem dar mais detalhes.



Putin havia antecipado a visita de Kim a Komsomolsk do Amur para inspecionar fábricas de produção de equipamentos aeronáuticos "civis e militares".



Em seguida, o líder norte-coreano deve se dirigir a Vladivostok, onde já esteve em 2019, para "uma demonstração" militar da Frota do Pacífico da Rússia, disse o chefe do Kremlin.