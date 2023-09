Enviado do papa se reuniu em Pequim com representante chinês sobre Ucrânia

436

O enviado do papa para a paz na Ucrânia reuniu-se nesta quinta-feira (14) com um representante do Ministério das Relações Exteriores chinês em Pequim para abordar os "esforços para fomentar o diálogo" com o objetivo de encerrar a guerra, informou o Vaticano.



Em sua visita de três dias a Pequim, o cardeal italiano Matteo Zuppi reuniu-se com Li Hui, representante especial para assuntos euro-asiáticos, para um diálogo "aberto e cordial", afirmou a Santa Sé em nota.



O diálogo se concentrou na "guerra na Ucrânia e em suas dramáticas consequências, insistindo na necessidade de unir esforços para promover o diálogo e encontrar caminhos que conduzam à paz", explicou o Vaticano.



"Também foi abordado o problema da segurança alimentar, esperando que as exportações de grãos sejam garantidas em breve, especialmente para os países mais expostos", acrescentou.



Em maio, Zuppi, que também preside a Conferência Episcopal Italiana, foi escolhido pelo papa Francisco para liderar uma missão de paz e tentar e encerrar a guerra.



O cardeal, de 67 anos, viajou a Kiev em junho para se reunir com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.



Três semanas depois viajou a Moscou, onde encontrou-se com Maria Lvova-Belova, comissária russa para a infância e alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "deportação ilegal" de menores ucranianos à Rússia.



Em julho, foi recebido pelo presidente americano Joe Biden para falar sobre o esforço humanitário do Vaticano na Ucrânia.



A China tem sido um aliado internacional fundamental da Rússia, mas também reforçou sua diplomacia com a Ucrânia e não chegou a fornecer um apoio militar completo a Moscou.



O papa Francisco já pediu paz na Ucrânia várias vezes e reza regularmente pelas vítimas do conflito que começou em fevereiro de 2022 com a invasão russa.