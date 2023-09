Relatório recomenda que Nasa lidere estudo sobre OVNIs

436

Após meses de trabalho, um relatório de especialistas recomendou nesta quinta-feira (14) que a Nasa desempenhe futuramente um papel de liderança no estudo sobre OVNIs.



A Agência Espacial dos Estados Unidos anunciou no ano passado uma investigação independente sobre este tema, dirigida por um grupo de cientistas e especialistas em aeronáutica.



O relatório, publicado nesta quinta-feira, recomenda que a Nasa "desempenhe um papel de liderança em um esforço governamental para compreender" estes "fenômenos anômalos não identificados" (UAP, na sigla em inglês).



De acordo com o informe, a importância de "detectar" estes fenômenos com "sensores múltiplos e bem calibrados é primordial", e a Nasa tem uma vasta "experiência" neste campo, o que poderia ser utilizado como parte de uma "rigorosa campanha de colheita de dados".



A agência poderia, por exemplo, analisar se determinados fenômenos meteorológicos coincidem com a observação destes objetos, argumenta o documento, que também recomenda uma maior participação do público em geral, que poderia contribuir enviando vídeos gravados em seus celulares.



A Nasa ainda concederá, nesta quinta-feira, uma entrevista coletiva com a presença de seu diretor, Bill Nelson, e do astrofísico que dirige a investigação, David Spergel.



O objetivo do relatório não era o de analisar fenômenos já observados ou mesmo explicá-los, mas sim formular recomendações sobre como estudá-los no futuro.



Outro propósito é reforçar a substituição do termo OVNI (Objeto Voador Não Identificado) por UAP, justamente para acabar com o estigma em torno do tema.



A Nasa define estes fenômenos como "a observação de eventos no céu que não podem ser identificados cientificamente como um avião ou um fenômeno natural conhecido".



Embora reconheça a existência de tais eventos e a necessidade de levá-los a sério, a Nasa repete há um ano que não há evidências de que tenham origem extraterrestre.



Durante uma reunião em junho, os especialistas reforçaram a necessidade de recolher mais dados, de uma forma muito mais rigorosa do que a utilizada atualmente. Um membro do painel solicitou a criação de um escritório dedicado ao assunto dentro da agência espacial.



No início dos trabalhos, foram estabelecidos três objetivos. O primeiro é encarregado de recolher todas as informações disponíveis publicamente, de governos, empresas privadas, associações e até mesmo de indivíduos. Posteriormente, é necessário determinar quais informações estão faltando e qual a melhor maneira de obtê-las. Por fim, é preciso considerar quais são as melhores ferramentas para analisá-las no futuro.



De acordo com alguns especialistas, novos fenômenos físicos a serem descobertos poderiam explicar determinados eventos.



A Inteligência dos EUA e o Pentágono também investigaram a questão, reforçando que ela afeta tanto a segurança nacional quanto o tráfego aéreo.