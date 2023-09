Veneza rechaça inscrição em lista de Patrimônio Mundial em perigo, diz Unesco

436

A cidade de Veneza não entrará na lista de Patrimônio Mundial em perigo, como havia recomendado anteriormente a Unesco pela atuação "insuficiente" das autoridades diante do turismo em massa e do impacto da mudança climática, anunciou a agência da ONU nesta quinta-feira (14).



"Não haverá inscrição na lista em perigo", anunciou uma fonte da Unesco após uma decisão do Comitê do Patrimônio Mundial reunido em Riade, capital da Arábia Saudita. Na terça-feira, Veneza indicou que aplicará uma taxa aos visitantes que permanecerem apenas um dia na cidade para prevenir o turismo em massa.



A Unesco havia recomendado no final de julho colocar Veneza na lista de Patrimônio Mundial em perigo, ao considerar que a Itália havia tomado até agora medidas "insuficientes" para lutar contra a deterioração desta região.



A agência da ONU para a Cultura havia argumentado que o impacto da mudança climática, em forma de elevação do nível do mar, e o turismo em massa ameaçavam "causar mudanças irreversíveis no valor universal e excepcional" do patrimônio da cidade.



Mas dias antes dessa decisão, Veneza aprovou na terça-feira uma medida com a qual se exigirá a partir de 2024 uma taxa de 5 euros (5,33 dólares ou R$ 27,00) aos turistas que visitem a cidade durante um dia, conhecida no mundo inteiro por seus canais, pontes, palácios e obras de arte.



Em 2024, a taxa, que pode ser paga online, incidirá no máximo sobre os 30 dias em que o número de turistas costuma ser superior, como na primavera ou no período de verão. O calendário dos dias em questão será publicado posteriormente.



Veneza, cidade insular fundada no século V e convertida numa grande potência marítima no século X, possui 118 ilhotas. Faz parte do patrimônio mundial da Unesco desde 1987.