Ucrânia nega ter recuperado povoado no sul

A Ucrânia negou, finalmente, nesta quinta-feira (14), ter tomado das mãos das forças russas o povoado de Andriivka, ao sul da cidade devastada de Bakhmut, na frente leste, após garantir que havia recuperado seu controle, em um dos principais eixos da contraofensiva de Kiev.



"Andriivka é nossa", anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, no Telegram, em um primeiro momento, até ser contrariada por uma unidade de assalto ucraniana no terreno e modificar sua publicação.



"A declaração sobre a captura de Andriivka é falsa e prematura. Combates intensos estão sendo travados nas áreas de Klichiivka e Andriivka", disse na mesma plataforma a Terceira Brigada de Assalto, estacionada no terreno.



"Tais declarações colocam em risco a vida do pessoal e prejudicam a execução das missões de combate", acrescentou.



Pouco depois, Maliar modificou seu primeiro comunicado, informando que, em Andriivka, "a situação é complexa e mutável".



Em outra mensagem publicada no mesmo aplicativo, ela afirmou que "há uma falha na comunicação entre várias fontes de informação que reportam diretamente" de Andriivka.



"No flanco norte, o inimigo tenta recuperar o terreno perdido. No flanco sul, estamos avançando", acrescentou a vice-ministra, referindo-se à área de Bakhmut.



A batalha na área de Bakhmut foi a mais longa e sangrenta desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.



Em maio, Moscou reivindicou a captura da cidade, destruída por meses de combates e de bombardeios.