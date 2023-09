436

A cidade de Veneza não entrará na lista de Patrimônio Mundial em perigo, como havia recomendado a Unesco pela atuação "insuficiente" das autoridades diante do turismo em massa e do impacto da mudança climática, anunciou a agência da ONU nesta quinta-feira (14).



"Não haverá inscrição na lista em perigo", anunciou uma fonte da Unesco após uma decisão do Comitê do Patrimônio Mundial reunido em Riade. Na terça-feira, Veneza indicou que aplicará uma taxa aos visitantes de um dia para prevenir o turismo em massa.