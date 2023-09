Coreia do Norte volta aos Jogos Asiáticos após anos de isolamento esportivo

436

A Coreia do Norte tem 191 atletas escritos nos Jogos Asiáticos que começam na semana que vem, segundo os organizadores do evento, um indicativo de que o país está pronto para encerrar os mais de três anos de isolamento no cenário esportivo internacional.



Os norte-coreanos aparecem inscritos na página dos Jogos na cidade chinesa de Hangzhou, em modalidades como atletismo, ginástica artística, basquete, futebol, boxe e levantamento de peso.



Também havia atletas do país inscritos em um torneio de levantamento de peso realizado em junho, em Cuba, mas estes não compareceram.



A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 por conta da pandemia de covid-19 e não enviou atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021.



Posteriormente, o país foi vetado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 por não ter participado do evento em Tóquio.



Uma equipe norte-coreana de taekwondo competiu em agosto no Cazaquistão, mas antes disso, atletas do país não tinham sido enviados a nenhum torneio internacional desde a pandemia.



Os Jogos de Hangzhou começam em 19 de setembro, dia em que está marcado o duelo entre Coreia do Norte e Taiwan no futebol masculino.



O líder norte-coreano, Kim Jong Un, é considerado um grande amante dos esportes, e seu país tem uma estreita relação com a China.