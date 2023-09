Taiwan critica Musk por chamar a ilha de 'parte' da China

436

Taiwan expressou indignação nesta quinta-feira (14) contra o bilionário Elon Musk, acusado de "bajular cegamente" Pequim, depois que o empresário afirmou que a ilha, que tem um governo próprio, é uma "parte integrante" da China.



O governo da China considera Taiwan uma parte de seu território e afirma que espera a "reunificação".



Desde a chegada ao poder em 2016 da atual presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, Pequim intensificou a pressão sobre a ilha.



Musk comparou Taiwan ao estado americano do Havaí em um podcast e afirmou que a ilha é uma "parte integrante" da China.



Musk "bajula cegamente a China e se os comentários são feitos por interesses comerciais, tais comentários não merecem ser levados a sério e o orador não merece respeito", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Jeff Liu.



"Não sabemos se o livre arbítrio de Musk está à venda, mas Taiwan não está à venda", acrescentou o porta-voz.



Musk - proprietário da rede social X, antes conhecida como Twitter - também foi criticado pelo ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, que sugeriu ao empresário que solicite ao Partido Comunista da China que autorize o uso da plataforma aos cidadãos chineses.



O empresário nascido na África do Sul já havia provocado irritação em maio, quando afirmou que a integração de Taiwan à China é "inevitável".



Musk, conhecido pelas declarações francas, personalidade extrovertida e por emitir opiniões sobre questões geopolíticas e sociais, tem grandes interesses econômicos na China.



