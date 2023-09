Nasa publicará relatório sobre OVNIs

436

A Nasa publicará nesta quinta-feira (14) um relatório muito aguardado sobre OVNIs, que estabelecerá um plano para o estudo futuro dos objetos voadores não identificados.



A agência espacial dos Estados Unidos anunciou no ano passado uma investigação independente, dirigida por um grupo de cientistas e especialistas em aeronáutica.



O objetivo não era examinar cada evento observado nem tentar explicá-los, e sim formular recomendações sobre estudá-los no futuro.



Após a publicação do relatório às 9H30 de Washington (10H30 de Brasília), a Nasa concederá uma entrevista coletiva com a presença de seu diretor, Bill Nelson, e do astrofísico que dirige a investigação, David Spergel.



O termo OVNI foi substituído por UAP (fenômenos anômalos não identificados). A ideia é acabar com o estigma sobre o tema.



A Nasa define estes fenômenos como "a observação de eventos no céu que não podem ser identificados cientificamente como um avião ou um fenômeno natural conhecido".



Embora reconheça a existência de tais eventos e a necessidade de levá-los a sério, a Nasa repete há um ano que não há evidências de que tenham origem extraterrestre.