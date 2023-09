China alerta para impacto negativo de investigação da UE sobre seus carros

436

O governo chinês alertou nesta quinta-feira (14) que uma investigação da União Europeia (UE) sobre os subsídios estatais aos carros elétricos terá um "impacto negativo" nas relações comerciais entre o bloco e a China.



"A investigação proposta pela UE em nome da 'concorrência leal' (...) é abertamente protecionista e terá um impacto negativo nas relações econômicas e comerciais entre China e UE", afirmou o ministério do Comércio em um comunicado.



Na quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a abertura de uma investigação sobre os subsídios públicos chineses aos carros elétricos, com o objetivo defender a indústria europeia de "preços artificialmente baixos".



Nos últimos meses, a França, em particular, defende uma Europa mais firme diante das práticas protecionistas da China.



Porém, outros Estados membros da UE, como a Alemanha, que dependem mais do comércio internacional, temem contrariar Pequim.