Taiwan diz ter detectado 68 caças e 10 navios chineses perto de seu território

Taiwan informou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 13, em Brasília), que a China enviou 68 caças e 10 navios de guerra para áreas próximas à ilha em um único dia.



"Foram detectadas 68 aeronaves do ELP e 10 navios do MELP" entre quarta-feira e a manhã de quinta-feira, declarou o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado. As siglas se referem ao Exército de Libertação Popular e à Marinha do Exército de Libertação Popular da China.



A incursão ocorreu depois que Taipé revelou que 35 caças chineses foram detectados na quarta-feira ao redor da ilha, alguns dos quais se dirigiram ao porta-aviões chinês Shandong para realizar manobras navais no Pacífico ocidental.