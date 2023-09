Espanha perde para República Tcheca e se complica na Copa Davis

436

Apesar de jogar em casa, em Valência, a equipe espanhola perdeu por 3 a 0 para a República Tcheca e seu futuro na Copa Davis de tênis se complicou.



Nas duas partidas de simples, Bernabé Zapata e Alejandro Davidovich perderam em dois sets para Tomas Machac e Jiri Lehecka, e com o confronto decidido, Davidovich e Marcel Granollers também foram derrotados pela dupla formada por Jakub Mensik e Adam Pavlasek por 5-7, 7-6 e 6-4.



A Espanha, que não pode contar com o astro Carlos Alcaraz, que decidiu fazer uma pausa após o Aberto dos Estados Unidos, terá que jogar tudo ou nada na sexta-feira contra a Sérvia de Novak Djokovic, antes de encerrar a fase de grupos contra a Coreia do Sul no domingo.



Os dois primeiros de cada chave avançam para o torneio final da Copa Davis, de 21 a 26 de novembro, em Málaga, no sul da Espanha.



Nos demais duelos desta quarta, o Canadá venceu a Itália por 3 a 0 em Bologna, o Reino Unido derrotou a Austrália por 2 a 1 em Manchester e os Estados Unidos venceram a Croácia por 2 a 1 em Split.



Na quinta-feira, o Canadá enfrenta a Suécia, a República Tcheca vai jogar contra a Coreia do Sul, a França terá pela frente a Austrália e os Estados Unidos encaram a Holanda.



-- Resultados da rodada na Copa Davis:



Grupo A



Em Bologna, Itália



Canadá 3 Itália 0



Alexis Galarneau (CAN) x Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 6-4



Gabriel Diallo (CAN) x Lorenzo Musetti (ITA) 7-5, 6-4



Alexis Pospisil (CAN) x Matteo Bolelli (ITA) 6-7 6-4, 7-6



Grupo B



Em Manchester, Reino Unido



Austrália 1 Reino Unido 2



Jack Draper (GBR) x Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-7 6-3, 7-6



Dan Evans (GBR) x Alex de Miñaur (AUS) 6-1, 2-6, 6-4



Matthew Purcell (AUS) x Dan Skupski (GBR) 7-6 6-4



Grupo C



Em Valência, Espanha



Espanha 0 República Tcheca 3



Tomas Machac (CZE) x Bernabé Zapata (ESP) 6-4, 6-4



Jiri Lehecka (CZE) x Alejandro Davidovich (ESP) 7-6 7-5



Jakub Pavlasek (CZE) x Alejandro Granollers (ESP) 5-7, 7-6 6-4



Grupo D



Em Split, Croácia



Croácia 1 Estados Unidos 2



Mackenzie McDonald (EUA) x Dino Prizmic (CRO) 6-4, 6-2



Borna Gojo (CRO) x Frances Tiafoe (EUA) 6-4, 7-6



Austin Ram (EUA) x Ivan Pavic (CRO) 7-6 6-7 6-2