Biden 'não fez nada errado', diz Casa Branca após pedido de impeachment

A Casa Branca insistiu, nesta quarta-feira (13), que o presidente americano, Joe Biden, não fez nada errado, depois que legisladores republicanos deram início a um processo de impeachment contra o governante democrata.



"[Os legisladores republicanos] apareceram sem nenhuma prova de que [Biden] tenha feito algo errado. O presidente não fez nada errado", disse aos jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



A porta-voz acrescentou que a investigação de "impeachment", focada nos negócios ucranianos do filho de Biden, Hunter, está baseada em "acusações infundadas". "Eles mesmos disseram que não há provas. Isso é uma jogada política", apontou.



Jean-Pierre não quis comentar como o próprio presidente de 80 anos reagiu diante da abertura do processo de impeachment por parte dos republicanos na Câmara dos Representantes.



Biden "falará ao povo americano" sobre sua prioridade, a economia, em um discurso no estado de Maryland na quinta-feira, acrescentou.



A investigação acontece no momento em que Biden apresenta um desempenho ruim nas pesquisas de opinião, antes de uma provável revanche com o ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais do ano que vem.



O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, cedeu à intensa pressão da ala trumpista de seu partido e autorizou a abertura do processo de impeachment na terça-feira.



Os republicanos da Câmara acusam Biden de "mentir" ao povo americano sobre os negócios de seu filho, Hunter, de 53 anos, na Ucrânia e na China, na época em que era vice-presidente de Barack Obama.



Com um passado de problemas com drogas, Hunter Biden está sendo investigado atualmente por um procurador especial do Departamento de Justiça por evasão fiscal e espera-se que seja acusado no final deste mês por uma infração de posse de armas de fogo.