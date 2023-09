Novos combates deixam seis mortos em campo palestino no Líbano

436

Seis pessoas morreram e 13 ficaram feridas, algumas civis, nesta quarta-feira (13), em novos combates entre facções rivais em um campo de refugiados palestinos do sul do Líbano, informou à AFP um encarregado do Crescente Vermelho palestino.



Na terça-feira, o movimento Fatah do presidente palestino, Mahmud Abbas, e seu rival islamista, Hamas, comprometeram-se a apoiar uma frágil trégua acordada na segunda-feira em Ain al Helweh, o maior dos 12 acampamentos de refugiados palestinos no Líbano, onde eclodiram confrontos em 7 de setembro entre militantes islamistas de linha-dura e combatentes do Fatah.



O Hamas não participa dos confrontos.



"Os combates deixaram seis mortos na quarta-feira à noite e 13 feridos", entre eles civis, em Ain al Helweh, declarou o diretor de comunicação do Crescente Vermelho palestino no Líbano, Imad Hallak.



Segundo um correspondente da AFP em Sídon, cidade próxima ao campo, alguns feridos foram enviados a dois hospitais, um no campo e outro em Sídon.



Intensos disparos de metralhadoras e projéteis bloquearam a estrada adjacente ao campo, e dezenas de famílias palestinas fugiram da violência.



Desde 7 de setembro, o balanço chega a 15 mortos e cem feridos, entre eles civis, segundo Hallak.