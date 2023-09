Técnico português Fernando Santos é demitido da seleção da Polônia

436

O técnico português Fernando Santos foi demitido da seleção da Polônia após uma série de maus resultados com a equipe, informou a Associação Polonesa de Futebol (PZPN) nesta quarta-feira (13).



Santos assumiu o cargo em janeiro, após a Copa do Mundo de 2022. Sua demissão ocorre depois da derrota da Polônia por 2 a 0 para a Albânia, no último domingo, pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem.



O treinador, que comandou a seleção de Portugal no título da Euro 2016, vinha sendo criticado pela imprensa e torcedores poloneses, depois de ter dirigido a equipe em seis jogos, cinco deles pelas Eliminatórias, com um retrospecto de duas vitórias e três derrotas, uma campanha que deixa a Polônia em situação complicada para conseguir uma vaga na competição continental.



No outro jogo, um amistoso contra a Alemanha, em junho, a seleção polonesa venceu por 1 a 0.



