Vidal passa por cirurgia após sofrer 'lesão meniscal'

O volante chileno Arturo Vidal sofreu uma "lesão meniscal" no joelho direito na terça-feira (12), no jogo entre Chile e Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e teve que passar por cirurgia, informou o Athletico-PR nesta quarta-feira (13).



"Arturo Vidal sofreu uma lesão no joelho direito (...) Após avaliação por exames de imagem, foi identificada uma lesão meniscal, com necessidade de abordagem cirúrgica de urgência para desbloquear o joelho", confirmou o clube em nota.



Chile e Colômbia empataram em 0 a 0, em Santiago, pela segunda rodada das Eliminatórias. Vidal jogou sentindo dores e com uma proteção no joelho.



O jogador, de 36 anos, foi substituído por Charles Aránguiz aos 28 minutos do segundo tempo e deixou o campo de maca.



A cirurgia foi realizada nesta quarta-feira, em Santiago, pela equipe médica da seleção chilena, acompanhada pelo departamento médico do Athletico.



"Vidal segue em recuperação e sob supervisão do departamento médico do clube", conclui a nota.