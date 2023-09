Bombardeio israelense deixa 3 mortos na Síria

436

Dois soldados sírios morreram nesta quarta-feira (13) em um bombardeio israelense no oeste da Síria, informou a mídia estatal do país árabe. Além disso, uma terceira vítima morreu em um paiol de armas do movimento libanês Hezbollah, segundo uma ONG.



"Às 17h22 [11h22 em Brasília] exatas desta tarde, o inimigo israelense [...] realizou bombardeios a partir do Mar Mediterrâneo contra nossas bases de defesa antiaérea em Tartus", assinalou a agência estatal SANA, citando uma fonte militar.



"A agressão provocou a morte de dois soldados e deixou outros seis feridos", reportou a agência.



Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), houve uma terceira morte pelo impacto das bombas israelenses em um paiol de armas do Hezbollah perto de Al Jammasah, na província de Tartus.



A cidade litorânea de Tartus é um dos redutos do governo sírio e abriga uma base naval utilizada pelo Exército russo, cuja intervenção foi fundamental para a manutenção de Bashar al Assad no poder.



Desde o início da guerra da Síria em 2011, Israel realizou centenas de bombardeios no território do país vizinho, sobretudo contra bases do Hezbollah e de grupos pró-Irã.



Procurado pela AFP, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disse que "não comentava informações de meios estrangeiros".