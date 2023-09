Violência entre gangues atingiu níveis 'sem precedentes' na Suécia, admite polícia

436

A violência entre gangues atingiu níveis "sem precedentes" na Suécia, reconheceu, nesta quarta-feira (13), o diretor da polícia nacional, após uma semana com tiroteios mortais no país escandinavo.



"Nos últimos tempos houve uma quantidade sem precedentes de mortes e explosões", disse o chefe da polícia da Suécia, Anders Thornberg, em uma conferência de imprensa.



"Vários adolescentes entre 13 e 15 anos morreram, a mãe de um criminoso foi assassinada em sua casa e um jovem de Uppsala também foi morto enquanto ia trabalhar", explicou, em alusão a vários casos recentes.



Thornberg indicou que as pessoas que cometeram esses crimes estão, em muitos casos, no exterior.



A última semana foi marcada por vários tiroteios fatais. Quatro deles aconteceram na cidade universitária de Uppsala e dois na capital, Estocolmo, onde um adolescente de 13 anos perdeu a vida.



Até então, a Suécia era conhecida por ser um país seguro com um estado de bem-estar social avançado. No entanto, o país enfrenta nos últimos anos uma espiral de criminalidade, especialmente devido às rivalidades entre gangues de tráfico de armas e de drogas.



Segundo dados da polícia sueca, foram registradas no país 90 explosões e 101 tentativas de ataques com explosivos em 2022.



O número já foi ultrapassado neste ano e, antes de 15 de agosto, 109 explosões foram registradas.



Em 2022 ocorreram até 391 tiroteios, 62 deles fatais, enquanto em 2021 foram registradas 45 mortes por esse motivo.



"Os cidadãos estão com medo, a insegurança aumenta. Aumentamos o nível de alerta antiterrorista no país", anunciou o chefe da polícia.