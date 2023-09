Inundações deixam mais de 3.800 mortos na cidade líbia de Derna

436

Mais de 3.800 pessoas morreram nas inundações devastadoras que atingiram a cidade de Derna, na Líbia, disse à AFP, nesta quarta-feira (13), o porta-voz do Ministério do Interior do governo no poder no leste do país.



Segundo o porta-voz, tenente Tarek al-Kharraz, até agora foram registradas 3.840 mortes na cidade, das quais 3.190 já foram enterradas. Pelo menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios, estão entre as vítimas.



Mais de 2.400 pessoas ainda estão desaparecidas, acrescentou o tenente.



As autoridades do leste temem que o balanço final das inundações em Derna e nos municípios vizinhos após a passagem da tempestade Daniel no domingo seja muito maior, dada a magnitude da devastação e a dificuldade em obter ajuda para as vítimas.



A Líbia está dividida entre dois governos rivais: a administração com sede em Trípoli, internacionalmente reconhecida; e uma administração separada no leste, região atingida pela catástrofe.