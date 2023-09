Técnico da Inglaterra condena excesso de críticas a Harry Maguire

436

O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, condenou o "tratamento ridículo" que recebe o zagueiro Harry Maguire por parte dos torcedores, tachando as críticas excessivas contra o jogador como "piada", após a vitória dos ingleses sobre a Escócia por 3 a 1, em amistoso disputado na terça-feira (12), em Glasgow.



Contra os escoceses, Maguire fez seu 59º jogo pelo 'English Team', mas sua atuação foi marcada por um gol contra. Reserva no início da partida, o jogador do Manchester United começou a ser vaiado assim que entrou em campo depois do intervalo.



O zagueiro, que entrou para a seleção da Eurocopa de 2021, é alvo de críticas há algum tempo no United, embora seja uma peça importante na seleção inglesa.



"É uma piada", disse Southgate. "Nunca vi um jogador ser tratado desta forma, não pelos torcedores escoceses, mas pelos nossos comentaristas, especialistas, não importa quem seja", acrescentou.



Depois do jogo, o treinador descreveu o gol contra de Maguire como "infelicidade" e comentou: "Está tudo bem, ele é ótimo. Vencemos um jogo bonito e ele desempenhou um papel importante".



Southgate disse não reclamar do comportamento dos torcedores escoceses, mas acrescentou que era "uma consequência do tratamento ridículo que o jogador sofre há muito tempo".



"Ele é um pilar importante do segundo time da Inglaterra com mais conquistas há décadas. É um elemento essencial deste período", afirmou.



Os torcedores ingleses, de todo modo, cantaram o nome de Maguire ao longo do segundo tempo, após o gol do atacante Harry Kane, que fechou a vitória inglesa após Phil Foden e Jude Bellingham marcarem na primeira etapa.