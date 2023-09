436

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quarta-feira (13) a todos os países que respeitem as sanções impostas à Coreia do Norte, enquanto o líder Kim Jong-un faz uma rara visita à Rússia, onde o presidente Vladimir Putin prometeu-lhe cooperação.



"Qualquer forma de cooperação de qualquer país com a Coreia do Norte deve respeitar o regime de sanções imposto pelo Conselho de Segurança" da ONU, disse Guterres aos jornalistas.