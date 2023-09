Justiça chilena proíbe mais de 20 sites de apostas on-line

436

A Suprema Corte do Chile proibiu mais de 20 sites de apostas on-line, entre eles, o de um dos patrocinadores dos principais campeonatos de futebol do país, de acordo com uma decisão judicial divulgada na noite de terça-feira (12).



A sentença foi proferida após ação judicial da empresa Polla Chilena de Beneficiencia, única autorizada no país a realizar apostas, contra o provedor de Internet Mundo Pacífico, acusado de promover estas plataformas.



A ordem judicial ainda não tem prazo para ser cumprida, mas abre um precedente no Chile, pois estabelece que, com exceção da Polla Chilena, as demais casas de apostas operam à "margem" da lei.



A Suprema Corte chilena ordenou que o provedor Mundo Pacífico "não pode transmitir, nem promover jogos de azar, a menos que acredite ter autorização legal e de autoridade administrativa, devendo, portanto, bloquear imediatamente todos os sites solicitados".



Entre eles, estão a britânica Betway, a grega Betano e a sueca Betsson, com que a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do Chile havia assinado um contrato de patrocínio no início do ano, após o qual os torneios da primeira e segunda divisão adotaram o nome daquela empresa.



Sendo assim, a associação deixará de receber US$ 2,5 milhões por ano (R$ 12,3 milhões, na cotação atual).



No início de setembro, o governo chileno ordenou à ANFP que rescindisse estes contratos milionários no prazo de 30 dias, por considerá-los "à margem da lei".



A associação esportiva anunciou que vai recorrer da decisão.



Em outros países da região, como Brasil e México, os clubes de futebol da primeira divisão têm acordos com essas plataformas de apostas on-line.