Ataques aéreos do Exército do Sudão deixam pelo menos 40 mortos

Pelo menos 40 pessoas morreram nesta quarta-feira (13) em Nyala, capital da região sudanesa de Darfur do Sul, durante ataques aéreos do Exército contra dois mercados e vários bairros da cidade, indicou à AFP uma fonte médica e várias testemunhas.



"Quarenta civis foram mortos em um ataque aéreo que atingiu dois mercados e vários bairros da cidade", declarou a fonte médica de um hospital em Nyala, que pediu anonimato por motivos de segurança.



A vasta região de Darfur, onde vive um quarto da população do Sudão, foi palco de alguns dos piores combates durante os cinco meses da guerra entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido.



Desde 11 de agosto, mais de 50 mil pessoas foram obrigadas a fugir de Nyala, onde as redes de comunicação estão cortadas quase permanentemente devido à intensidade do conflito, segundo a ONU.



No final de agosto, 39 pessoas morreram em um único dia em Nyala, a segunda cidade mais populosa do Sudão.