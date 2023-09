Incêndio em prédio residencial provoca dezenas de mortes em Hanói

436

Dezenas de pessoas morreram em um incêndio em um edifício residencial de Hanói, capital do Vietnã, informou a imprensa local, que citou pelo menos três crianças entre as vítimas.



Mais de 50 pessoas foram levadas para hospitais e dezenas morreram, informou a agência estatal Vietnam News Agency.



Os serviços de emergência conseguiram resgatar 70 pessoas que estavam bloqueadas pelas chamas, segundo a agência. O Viettimes, outro meio de comunicação oficial, informou que três crianças morreram na tragédia.



O incêndio foi controlado e as equipes de resgate procuravam corpos e sobreviventes durante a manhã.



O primeiro-ministro Pham Minh Chinh ordenou a abertura de uma investigação.



O chefe de Governo visitou o local da tragédia e depois seguiu para um hospital, onde conversou com algumas vítimas.



Este pode ser um dos incêndios mais letais dos últimos anos no Vietnã, país do sudeste asiático marcado por vários casos de violações das regras básicas de segurança.



O incêndio começou no estacionamento do subsolo do edifício pouco antes da meia-noite.



"Nós estávamos dormindo quando, de repente, sentimos muito calor porque não havia mais energia elétrica", contou à AFP Nguyen Thi Minh Hong, que escapou das chamas e recebia atendimento em um hospital de Hanói.



"Senti muito medo, ficamos cinco horas dentro do quarto", explicou a mulher de 34 anos, que mora no sétimo andar do prédio. "Tentei acalmar meus (dois) filhos colocando uma toalha molhada em seus rostos", acrescentou.



"Estávamos entre a vida e a morte", disse.



As chamas atingiram grande parte do prédio de 10 andares, que fica em uma rua estreita de um bairro residencial de Hanói. Os bombeiros precisaram escalar a fachada para chegar a algumas áreas afetadas.



Quase 150 pessoas moram no edifício, cujas varandas são protegidas por grades que as isolam do exterior, segundo autoridades.



"Não há saída de emergência, era impossível que as vítimas escapassem", declarou à AFP Hoa, uma moradora do bairro que não revelou o sobrenome.



"Ouvimos os gritos de socorro, mas não conseguimos ajudar".



Outra testemunha, Huong, viu o momento em que uma criança foi jogada pela janela para escapar das chamas.



"Havia fumaça para todos os lados. Jogaram um menino pequeno de um andar elevado, não sei se ele sobreviveu, se as pessoas conseguiram pegar a criança com um colchão", relatou Huong.



A tragédia aconteceu apenas dois dias após uma visita de poucas horas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a país.



O Vietnã registrou vários incêndios letais nos últimos anos, que aumentaram as suspeitas sobre a falta de aplicação das regras básicas de segurança.



Um incêndio em um bar de karaokê perto da Cidade Ho Chi Minh (sul) há um ano deixou 32 mortos.