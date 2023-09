EUA goleia Omã por 4 a 0 em amistoso

436

A seleção dos Estados Unidos venceu Omã por 4 a 0 num amistoso disputado nesta terça-feira (12) no Alianz Field, em Saint Paul, Minnesota.



A vitória veio com os gols de Folarín Balogun (13'), Brenden Aaronson (60') e Ricardo Pepi (79'), e o gol contra de Khalid Al-Braiki (81').



Esta foi a segunda vitória em dois jogos, após o retorno do técnico Gregg Berhalter, que comandou a seleção americana na Copa do Mundo de 2022, no Catar, eliminada nas oitavas de final pela Holanda.



Numa excelente jogada dos Estados Unidos aos 13 minutos, a bola foi rebatida pelo goleiro após um chute de Sergiño Dest, mas o centroavante Folarín Balogun finalizou com um disparo de pé esquerdo fazendo 1 a 0.



Já no segundo tempo, Ahmed Al Khamis cometeu falta em Brenden Aaronson. Ele mesmo cobrou e ampliou para os americanos (60').



O terceiro gol veio em um chute de pé direito do meio da área de Pepi aos 79 minutos de jogo, após um passe de DeJuan Jones.



Os Estados Unidos, que organizarão a Copa do Mundo de 2026 junto com Canadá e México, vão disputar as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf em novembro.



- Escalações:



Estados Unidos: Ethan Horvath - Miles Robinson, Chris Richards, Kristoffer Lund - Sergiño Dest (DeJuan Jones, 76'), Yunus Musah, Christian Pulisic (Brenden Aeronson, 45')- Weston McKennie, Folarin Balogun (Ricardo Pepi, 45), Malik Tillman e Timothy Weah (Kevin Paredes, 79'). Técnico: Gregg Berhalter.



Omán: Ibrahim Al Mukhaini - Ahmed Al-Khamisi, Khalid Al-Braiki, Ahmed Al Kaabi - Jameel Al-Yahmadi, Hari Al-Saadi, Zahir Al-Aghbari (Musab Al Maamari, 64'), Abdullah Fawaz (Abdul Rahman Al Mushaifri, 64') - Muhsen Al-Ghassani, Tameem Al Balushi (Mahamood Mabrook, 85') e Essam Al-Subhi. Técnico: Branko Ivankovic.