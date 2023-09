Equador vence Uruguai de virada em casa pelas Eliminatórias da Copa-2026

436

O Uruguai deixou escapar a vantagem em Quito e perdeu por 2 a 1 nesta terça-feira (12) para o Equador, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.



O ponta-direita Agustín Canobbio (que joga no Athletico-PR) abriu o placar aos 38 minutos para os visitantes, comandados pelo técnico Marcelo Bielsa, no Estádio Rodrigo Paz, em Quito, diante de um público de quase 30 mil pessoas.



Mas 'La Tricolor' virou graças a uma dobradinha do zagueiro Félix Torres (45+5' e 61') em jogadas que começaram em escanteios.



A seleção comandada pelo espanhol Félix Sánchez entrou no duelo com um saldo negativo de 3 pontos devido à sanção imposta pelo TAS em decorrência da escalação indevida do jogador Byron Castillo nas Eliminatórias para a Copa de 2022. Com esta vitória chega a zero de pontuação, já que havia perdido na estreia para a Argentina, fora de casa.



Já a 'Celeste' se manteve com 3 pontos, que obteve contra o Chile na primeira rodada.



No jogo desta terça-feira, os uruguaios mostraram sua força e abriram o placar no momento em que os equatorianos estavam perto de marcar.



O atacante do mexicano Toluca, Maximiliano Araujo, se livrou de Félix Torres pela esquerda e deu um passe preciso para Agustín Canobbio (do Athletico-PR), que teve calma o suficiente para se virar e superar o goleiro argentino naturalizado equatoriano Hernán Galíndez.



Mas nos acréscimos do primeiro tempo o Equador conseguiu um gol de empate merecido, com um escanteio preciso cobrado pelo meio-campista do Chelsea Moisés Caicedo, o jogador mais caro da história da Premier League.



Torres se redimiu de seu erro no gol uruguaio e subiu para empatar de cabeça.



E no segundo tempo Caicedo entrou na área uruguaia driblando os marcadores com facilidade e forçou um escanteio que ele mesmo cobrou com um passe curto para Estupiñán.



Ex-companheiros de Brighton, Caicedo e Pervis tabelaram até encontrar, com um cruzamento rasteiro, o zagueiro Félix Torres, que desviou e marcou mais uma vez.



--- Ficha técnica



Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Quito)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)



Gols:



Equador: Torres (45+5', 61')



Uruguai: Canobbio (38')



Cartões amarelos:



Equador: Preciado (78')



Uruguai: De La Cruz (42'), Olivera (64'), Viña (90+2')



Escalações:



Equador: Hernán Galindez - Angelo Preciado (José Hurtado 84), Félix Torres, Robert Arboleda (Leonardo Realpe 70), William Pacho, Pervis Estupiñán - Kendry Páez (Julio Ortiz 70'), Carlos Gruezo, Moisés Caicedo - Jhojan Julio (Ángel Mena 70'), Enner Valencia (Kevin Rodríguez 90+1'). Técnico: Félix Sánchez.



Uruguai: Sergio Rochet - Nahitán Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez (Mathías Olivera 60') - Agustín Canobbio (Facundo Pellistri 70'), Federico Valverde, Nicolás De La Cruz (Felipe Carballo 46'), Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo (Facundo Torres 70') - Darwin Núñez (Cristian Olivera 46'). Técnico: Marcelo Bielsa.