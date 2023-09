436

Lionel Messi está fora do jogo da Argentina contra a Bolívia, nesta terça-feira (12), em La Paz, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, segundo a lista de relacionados divulgada pelo técnico Lionel Scaloni.



Com isso, o camisa 10 não ficará nem no banco de reservas e Ángel Di María deve começar como titular.



Na quinta-feira passada, Messi marcou de falta o gol da vitória da Argentina sobre o Equador por 1 a 0, em Buenos Aures, e foi substituído três minutos antes do apito final.



Scaloni explicou depois da partida que o astro tinha pedido para sair porque "estava um pouco cansado".



Messi, de 36 anos, vem de uma sequência de 12 jogos nos últimos 49 dias (11 pelo Inter Miami e 1 pela seleção).