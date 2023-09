Enviado do papa Francisco para a paz visita a China nesta semana

436

O Vaticano anunciou nesta terça-feira (12) que o enviado do papa Francisco para a paz na Ucrânia, o cardeal italiano Matteo Zuppi, visitará Pequim de quarta (13) a sexta-feira (15).



"A visita representa mais uma etapa na missão desejada pelo papa, que consiste em apoiar iniciativas humanitárias e a procura por soluções que conduzam a uma paz justa", afirmou o Vaticano em um curto comunicado.



O cardeal Zuppi, de 67 anos e também presidente da Conferência Episcopal Italiana, viajou em julho para Washington, onde foi recebido pelo presidente Joe Biden.



Como parte da sua missão, Zuppi viajou no início de junho para Kiev para um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



No final de junho, o cardeal viajou para Moscou, onde, entre outros, se encontrou com María Lvova-Belova, comissária russa para as crianças e alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "deportação ilegal" de menores ucranianos.



O papa Francisco pediu a paz na Ucrânia em inúmeras ocasiões e reza regularmente pelas vítimas do conflito, que começou em fevereiro de 2022 com a ofensiva russa.